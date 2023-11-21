Глава Минцифры РК предложил штрафовать за требование бумажной справки

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на заседании правительства предложил ввести административную ответственность за неправомерное истребование справок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр сообщил, что ранее ежегодно нужно было предоставлять 50 миллионов справок из одного места в другое.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако, анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решён. Имеют место истребование справок работодателями и школами. По вашему поручению, в следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки”, - сказал Мусин.

Также министр сообщил, что за счёт интеграции баз данных трёх министерств студенты освобождаются от призыва без справок автоматически.