Глава Минцифры рассказал президенту о планах работы ведомства
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Жаслан Мадиев доложил о текущей деятельности и планах работы ведомства.
"Выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей. Законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech", - сказал Жаслан Мадиев.
Глава ведомства проинформировал о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government.
Он также рассказал о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.
Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.
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