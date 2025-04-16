Глава Минцифры потребовал персональной ответственности за кибербезопасность критически важных объектов
Комитет по информационной безопасности проведёт внеплановые проверки частных организаций.
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провёл рабочее совещание с представителями около 70 организаций, обеспечивающих функционирование критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Главной темой встречи стала кибербезопасность, передаёт BaigeNews.kz.
Министр подчеркнул: руководители организаций должны нести персональную ответственность за выполнение всех требований в этой сфере.
"Цифровизация невозможна без безопасности. Каждый сбой — это удар по доверию граждан и стабильности. Нарушения в сфере кибербезопасности могут привести к остановке стратегических объектов, с серьёзными последствиями для экономики и общества", — заявил Жаслан Мадиев.
В ходе совещания рассмотрено исполнение поручений по подключению КВОИКИ к оперативным центрам информационной безопасности. Этот вопрос, по словам министра, поднимался и на Совете Безопасности при участии Президента, где были обозначены проблемы с достижением целевых показателей.
Министр напомнил о необходимых мерах, которые должны быть реализованы всеми операторами критически важных объектов:
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подключение к оперативному центру ИБ (SOC),
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внедрение систем предотвращения утечек данных (DLP),
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проведение регулярного аудита информационной безопасности,
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подключение к интернету исключительно через Единый шлюз доступа,
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прохождение испытаний на соответствие требованиям ИБ.
Жаслан Мадиев также сообщил, что в 2025 году Комитет по информационной безопасности проведёт внеплановые проверки частных организаций — операторов КВОИКИ. При выявлении нарушений будут применяться меры административного воздействия.
"Призываю все организации отнестись к этому вопросу максимально серьёзно и принять меры для устранения нарушений в кратчайшие сроки", — подытожил министр.
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