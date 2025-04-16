Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провёл рабочее совещание с представителями около 70 организаций, обеспечивающих функционирование критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Главной темой встречи стала кибербезопасность, передаёт BaigeNews.kz.

Министр подчеркнул: руководители организаций должны нести персональную ответственность за выполнение всех требований в этой сфере.

"Цифровизация невозможна без безопасности. Каждый сбой — это удар по доверию граждан и стабильности. Нарушения в сфере кибербезопасности могут привести к остановке стратегических объектов, с серьёзными последствиями для экономики и общества", — заявил Жаслан Мадиев.

В ходе совещания рассмотрено исполнение поручений по подключению КВОИКИ к оперативным центрам информационной безопасности. Этот вопрос, по словам министра, поднимался и на Совете Безопасности при участии Президента, где были обозначены проблемы с достижением целевых показателей.

Министр напомнил о необходимых мерах, которые должны быть реализованы всеми операторами критически важных объектов:

подключение к оперативному центру ИБ (SOC),

внедрение систем предотвращения утечек данных (DLP),

проведение регулярного аудита информационной безопасности,

подключение к интернету исключительно через Единый шлюз доступа,

прохождение испытаний на соответствие требованиям ИБ.

Жаслан Мадиев также сообщил, что в 2025 году Комитет по информационной безопасности проведёт внеплановые проверки частных организаций — операторов КВОИКИ. При выявлении нарушений будут применяться меры административного воздействия.