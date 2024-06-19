Казахстанским вкладчикам в криптовалюту дали ряд рекомендаций

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал, что происходит с рынком криптовалют и дал рекомендации по правильному инвестированию в цифровые валюты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава МЦРИАП напомнил, что рынку цифровых валют характерна высокая волатильность.

"Рынок криптовалют – очень волатильный рынок. Поэтому всем вам, если вы вкладываете в криптовалюту, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять. Потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5, 10% ваших доходов, но однозначно не все", - рекомендовал Мадиев.

Он добавил, что в целом у этого рынка большие перспективы.

"Также хотел бы сказать, что большая перспектива и будущее у рынка цифровых валют, криптовалют. Я в это верю. Потому что это технология. Тот эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют, который может дать передача стоимости, скорей всего, по экспертным оценкам, в 10 раз больше, чем когда-то интернет оказал влияние на передачу информации. Поэтому я верю, что за этим будущее", - пояснил министр.

Журналисты уточнили, следует ли сейчас переждать кризис криптовалют.

"Я думаю, что это волатильность. Эксперты говорят, что впереди ожидается бычий рынок на рынке криптовалюты. Есть такое мнение, есть прогнозы разные. Цифры называть не хочу. Потому что не хочу давать рекомендацию по ценам, вкладывать или не вкладывать. Что касается финансирования, те технологии, на которых построены блокчейн и криптовалюты, делают прозрачным рынок передачи стоимости, потому что можно по этим технологиям отследить, какая стоимость, откуда и кому передается. Если будут вычислены кошельки, через блокчейн можно выявить какие суммы двигаются", - сказал он.

Также Жаслан Мадиев назвал мифом утверждение о том, что инвесторы в криптовалюту, финансируют терроризм.