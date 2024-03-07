Глава Минтруда поздравила женщин Казахстана с 8 марта

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова поздравила казахстанок с Международным женским днем, пожелав им крепкого здоровья, счастья, позитива и благополучия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с 8 марта! Вы душа и сердце нашего мира. Вы сильные и умные, мудрые и талантливые. Каждая женщина является хранителем семейного очага и уюта. Женщины, работающие в сфере социальной защиты, также стоят на страже благополучия наших граждан. Их забота, доброта, любовь и сострадание помогают людям выйти из сложной ситуации, решить проблемные вопросы и повысить качество жизни", - сказала Светлана Жакупова.

Глава Минтруда пожелала всем женщинам здоровья и счастья, молодости и красоты, оптимизма и позитива, мира и благополучия в семьях.