Глава Минтранспорта рассказал, как будут реконструировать ЖД станции в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Сената рассказал о финансировании ЖД станций в стране, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, финансирование объектов не будет осуществлено акиматами. Ремонт, реконструкцию будет осуществлять КТЖ.

"КТЖ сейчас необходимо заниматься масштабной реконструкцией и капительным ремонтом железнодорожных сетей. КТЖ также необходим закуп локомотивной тяги и закуп непосредственно пассажирских вагонов. На это значительные средства требуются.

По обновлению железнодорожных вокзалов мы рассматриваем финансирование с республиканского бюджета. Акиматы разрабатывают проектно-сметную документацию. Вокзальную часть самого здания – за счет средств республики, а вот привокзальную территорию – за счет акиматов. В том числе мы не говорим, что 100 процентов республиканского бюджета, определенная часть будет и за счет источников КТЖ", - сказал Карабаев в кулуарах Сената.