Глава Минторговли РК рассказал о приоритетах в обеспечении безопасности и качества товаров

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства доложил о мерах, направленных на повышение безопасности и качества товаров на внутреннем рынке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

По его словам, в рамках ЕАЭС действуют 47 техрегламентов, регулирующих более 85% продукции. Для других категорий товаров – национальные регламенты, например, угля, высоковольтного оборудования и алкоголя. В частности, ограничение ввоза небезопасного цемента привело к росту производства на 23%.

Министр подчеркнул важность модернизации испытательной базы госорганов и высших учебных заведений для проверки безопасности товаров. Лаборатории охватывают не все виды, такие как продукты питания и пожарная безопасность.

Для борьбы с контрафактной продукцией активно внедряется цифровизация: с 2024 года в систему технического регулирования включено более 100 процессов, что позволит потребителям получать информацию о товаре через штрих-коды.

Также была презентована работа Ситуационного штаба, созданного для оперативного контроля на границе и ввозимых товаров. В результате проверок на пунктах пропуска было возвращено более 1 тыс. транспортных единиц с несоответствующей продукцией.

Министр отметил успешную реализацию проекта "Сапалы өнім", который способствует росту использования национальных стандартов. Для обеспечения качества и безопасности товаров предлагается принять ряд мер, включая создание Института омбудсмена по защите прав потребителей и усиление контроля за аккредитованными лабораториями.

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