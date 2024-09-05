Глава Минторговли высказался об инциденте между Бибигуль Тулегеновой и Air Astana

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах прокомментировал действия сотрудников Air Astana, которые отказали сопровождающему провести народную артистку Бибигуль Тулегенову в инвалидной коляске на борт, передает корреспондент BaigeNews.

По словам Шаккалиева, сотрудники авиакомпании повели себя неправильно и в плане этики должны были сделать исключение.

"Понятно, что есть правила, но есть и этическая сторона вопроса. Поэтому, знаете, есть такой подход, что если не запрещено, то разрешено . То есть, это действительно человек, который имеет сложности функциональные. Ей тяжело дойти. В этом случае, на мой взгляд, сотрудники аэропорта, могли, конечно, использовать этот принцип, сделать исключение. И это не касается только в отношении нашей уважаемой народной артистки. То же самое, когда экстренно необходима медицинская помощь, мы же не следуем строго бюрократически. Мы всегда действуем пропорционально риску причинения вреда здоровью человека. В этом случае работники разных служб должны обеспечить, прежде всего, безопасность и здоровье своих клиентов", - отметил Шаккалиев.

Напомним, что инцидент с народной артисткой произошел 3 сентября на самолете Air Astana, вылетавшем из Астаны в Алматы. Сопровождающий хотел провести Бибигуль Тулегеновну в инвалидной коляске на борт, но сотрудница авиакомпании остановила их, сообщив, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир.