Глава Минторговли высказался об инциденте между Бибигуль Тулегеновой и Air Astana
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах прокомментировал действия сотрудников Air Astana, которые отказали сопровождающему провести народную артистку Бибигуль Тулегенову в инвалидной коляске на борт, передает корреспондент BaigeNews.
По словам Шаккалиева, сотрудники авиакомпании повели себя неправильно и в плане этики должны были сделать исключение.
"Понятно, что есть правила, но есть и этическая сторона вопроса. Поэтому, знаете, есть такой подход, что если не запрещено, то разрешено . То есть, это действительно человек, который имеет сложности функциональные. Ей тяжело дойти. В этом случае, на мой взгляд, сотрудники аэропорта, могли, конечно, использовать этот принцип, сделать исключение. И это не касается только в отношении нашей уважаемой народной артистки. То же самое, когда экстренно необходима медицинская помощь, мы же не следуем строго бюрократически. Мы всегда действуем пропорционально риску причинения вреда здоровью человека. В этом случае работники разных служб должны обеспечить, прежде всего, безопасность и здоровье своих клиентов", - отметил Шаккалиев.
Напомним, что инцидент с народной артисткой произошел 3 сентября на самолете Air Astana, вылетавшем из Астаны в Алматы. Сопровождающий хотел провести Бибигуль Тулегеновну в инвалидной коляске на борт, но сотрудница авиакомпании остановила их, сообщив, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир.
Самое читаемое
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana
- Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК
- МВД перешло на усиленный вариант несения службы в Казахстане
- Убийство школьника: Генпрокурор РК взял дело на личный контроль