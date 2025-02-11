Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию, связанную с поставками казахстанской курицы в Россию, после появления информации о якобы обнаруженных опасных бактериях в продукции, поступающей из Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Министр заверил, что отношения с Министерством сельского хозяйства и Россельхознадзором остаются на прежнем уровне и носят конструктивный характер.

"То, что они убрали информацию из СМИ, — это правда. Мы сами провели проверку, на всякий случай взяли дополнительные анализы. Вчера пришли результаты — всё отрицательно, никаких вопросов нет. Как экспортировали, так и продолжаем экспортировать. Но, на всякий случай, усилили контроль, особенно со стороны России по определённым параметрам", — сообщил глава Минсельхоза.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в рамках госмониторинга за качеством и безопасностью животноводческой продукции, сотрудниками управления в Барнауле отобраны пробы от партии охлаждённого филе цыплёнка-бройлера производства ТОО "Макинская птицефабрика".В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в Реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль".