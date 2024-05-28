Глава Минпромышленности назвал механизм рассмотрения петиции против утильсбора

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве назвал механизм рассмотрения петиции "Против утильсбора". На сегодня ее подписали более 50 тыс человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Будет создаваться комиссия. Она будет выезжать в регионы и проводить региональные консультации, возможно, даже посетит некоторые заводы и производителей. После этого подводим итоги работы комиссии, после чего проводятся общественные слушания. Весь процесс занимает порядка 40 дней, то есть с 24 мая по 5 июля мы должны будем дать формальное мнение по итогам подписанной петиции. В случае если у нас будут альтернативные петиции, они тоже будут приняты к рассмотрению и точно также будут рассматриваться государством", - сказал Канат Шарлапаев.

Он также прокомментировал появление новой петиции в поддержку промышленности.