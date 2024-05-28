Глава Минпромышленности назвал механизм рассмотрения петиции против утильсбора
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Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве назвал механизм рассмотрения петиции "Против утильсбора". На сегодня ее подписали более 50 тыс человек, передаёт BaigeNews.kz.
"Будет создаваться комиссия. Она будет выезжать в регионы и проводить региональные консультации, возможно, даже посетит некоторые заводы и производителей. После этого подводим итоги работы комиссии, после чего проводятся общественные слушания. Весь процесс занимает порядка 40 дней, то есть с 24 мая по 5 июля мы должны будем дать формальное мнение по итогам подписанной петиции. В случае если у нас будут альтернативные петиции, они тоже будут приняты к рассмотрению и точно также будут рассматриваться государством", - сказал Канат Шарлапаев.
Он также прокомментировал появление новой петиции в поддержку промышленности.
"Есть люди, которые, настаивают на изменении текущего курса развития промышленности. Закон нас обязывает обе петиции принимать во внимание при рассмотрении того или иного вопроса. То есть сам механизм законодательно предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количественно голосов, будем рассматривать в установленном законодательском порядке", - резюмировал глава Минпромышленности.
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