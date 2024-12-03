Глава Минпрома прокомментировал детали по ввозу автомашин в Казахстан

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прокомментировал изменение правил ввоза автомобилей, передает BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что завоз автомобилей в страну по этим правилам действует с 2015 года.

"Никаких изменений в правилах не было, и я просто приведу два факта. В 2023 году у нас были случаи, когда один человек ввёз 793 автомобиля. 34 человека завезли более 100 автомобилей. То есть по всем признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому в первую очередь дело не в установлении каких-то ограничений.

Мы говорим о том, что если люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью, буквально сотнями ввозить машины, то они всё-таки должны соблюдать законные требования государственных органов и платить все соответствующие сборы", – сказал министр на брифинге в правительстве.