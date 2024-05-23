Глава Минкультуры встретилась с Генсеком ШОС

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мин. Встреча прошла в туристической и культурной столице Шанхайской организации сотрудничества - городе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Президент Казахстана неоднократно отмечал, что незыблемым фундаментом прочных взаимоотношений государств-членов ШОС является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Шанхайская организация объединяет десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты. То культурное многообразие, которым обладают наши народы, открывает невероятные перспективы в области культуры и культурного обмена", - сказала министр.

Глава ведомства отметила, в 2022-2023 годах в Казахстане успешно организованы и проведены Дни культуры России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. А также Дни культуры Казахстана в России и Азербайджане.

"В текущем году планируется ряд мероприятий в рамках Дней культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане.



Министр выразила уверенность, что продолжение данной практики под эгидой ШОС будет способствовать еще большему сближению культур и народов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева был инициирован проект "Духовные святыни ШОС", в рамках которого Министерство культуры и информации проводит работу по реконструкции мавзолея выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

В свою очередь Чжан Мин выразил готовность поддержать все предложения министра и оказать всяческое содействие в их реализации.