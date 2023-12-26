Глава Минкультуры РК пояснила почему не получится запретить показ сериала "Слово пацана"

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала предложение о запрете показа в Казахстане российского сериала "Слово пацана", передаёт BaigeNews.kz. Министр считает, что запретами решить ничего нельзя, подчеркнув, что важно работать с молодежью по профилактике преступности.

"Я считаю, что одними запретами мы ничего решить не можем. Даже если фильм было бы рекомендовано запретить, мне кажется, в век информационных технологий это невозможно. Мы закроем, может быть, в отдельных ресурсах, но Youtube невозможно ограничить, есть другие платформы тоже. Человек, которых хочет, всегда найдет возможность посмотреть фильм. Важно, чтобы мы проводили профилактическую работу. Надо решать проблемы, которые у нашей молодежи имеются", - сказала министр на брифинге в СЦК.

Глава ведомства также отметила, что сериал не смотрела.

"Кто-то говорит, что фильм пропагандирует насилие. Кто-то говорит, что он будет негативно отражаться на психике людей. Я лично сама фильм не смотрела, и содержание сказать не могу. Хочу сказать, что этот фильм не отражает казахстанскую действительность и ничего общего показанное в фильме с нашей молодежью не имеет. Наша молодежь больше имеет проблемы с лудоманией, наркозависимостью, с бескультурьем. Поэтому, наверное, в каждом выступлении глава государства говорит, что казахстанцы, молодежь должны трудиться, сохранять свои традиции, стремиться к саморазвитию".

Аиду Балаеву также попросили прокомментировать другой казахстанский проект – сериал "5:32".

"Это частное производство. Сейчас мы видим, что сфера кино активно и динамично развивается и коммерциализируется. Сегодня определить по содержанию мы можем только когда допускаем к прокату. И если видим, что есть за рамки выходящие вопросы, министерство просто не выдает прокатное свидетельство, и производители должны исправить его. Это касается того, если фильм выходит в прокат через кинотеатры. Но если показывается на платформах, мы ограничить показ не можем", - добавила Аида Балаева.

Ранее стало известно, что вопрос запрета российского сериала "Слово пацана" в Казахстане изучается. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

О нашумевшем сериале высказалась продюсер Баян Алагузова.