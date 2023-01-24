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gov.kz Сегодня, 17:50
131
Сегодня, 17:50
131
Фото: gov.kz

Глава Минкульта выразил соболезнования родным композитора Армана Дуйсенова

Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил соболезнования семье известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова, передает BaigeNews.kz. О смерти маэстро стало известно сегодня. Сообщили, что у композитора случился сердечный приступ. 

"Мы были потрясены известием о скоропостижной кончине талантливого композитора Армана Дуйсенова. Он был человеком, внесшим особый вклад в современное искусство. Его музыкальные композиции и произведения станут нашим будущим культурным наследием. Мои соболезнования семье и близким маэстро", - написал Оралов в своих социальных сетях.

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#смерть #Арман Дуйсенов
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:50
131
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