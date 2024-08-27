Глава Минэнерго рассказал, почему нужно принять решение в пользу строительства АЭС
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, почему нужно принять решение в пользу строительства АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"С моей точки зрения, позиция по строительству атомной станции – это индикатор по трём параметрам человеческого измерения. Первое – это тест на интеллект. То есть не надо больших глубоких знаний, чтобы понять, насколько глубоко сейчас развиты технологии, насколько они безопасны, насколько они нужны для нашей страны, для следующих переделов, для развития экономики, науки, для того, чтобы страна вышла в другой цивилизационный уровень развития по многим параметрам и надежности. Или нежелание понять этого всего", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Вторым, по его словам, может быть тест на патриотичность.
"Мы обязаны развивать наш Казахстан. Атомная энергетика - это будущее Казахстана. И третий тест, в моем понимании, это тест на порядочность. То есть мы сейчас знаем, что активно работают противники развития современного Казахстана, противники его развития индустриального, которые блокируют его развитие путем в том числе со средствами массовой информации, с независимыми блогерами, стимулируя негативные эмоциональные выбросы, направленные против развития Казахстана. Пройдите через эти три теста, задайте себе этот вопрос. Многое вам станет ясно", - резюмировал глава Минэнерго.
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