Глава Минэнерго поделился реакцией казахстанцев на возможность строительства АЭС
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, о мнениях людей в регионах по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Достаточно большой интерес у граждан Казахстана, особенно у молодёжи, к развитию атомной энергетики. Они заинтересованы. Мы видим реальную поддержку. Люди открыто спрашивали: почему у нас до сих пор не развита атомная энергетика. Все понимают перспективы атомной энергетики для развития индустрии, науки, новых возможностей, электроники, качественного образования и технологий. Мы фиксируем, что у граждан Казахстана высокая заинтересованность", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Он признал, что есть также группы лоббистов.
"Мы это тоже пониманием, они ориентированы на недопущение тех или иных векторов. Это явно организованные кампании по дискредитации тех или иных участников. Мы это тоже мониторим. Есть журналисты, которые недостаточно разобрались в вопросе, больше ориентируются на эмоции, не понимают, насколько глубоко ушёл уровень систем безопасности развития атомных технологий", - резюмировал глава Минэнерго.
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