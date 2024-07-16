Глава Минэнерго поделился реакцией казахстанцев на возможность строительства АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, о мнениях людей в регионах по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Достаточно большой интерес у граждан Казахстана, особенно у молодёжи, к развитию атомной энергетики. Они заинтересованы. Мы видим реальную поддержку. Люди открыто спрашивали: почему у нас до сих пор не развита атомная энергетика. Все понимают перспективы атомной энергетики для развития индустрии, науки, новых возможностей, электроники, качественного образования и технологий. Мы фиксируем, что у граждан Казахстана высокая заинтересованность", - заявил Алмасадам Саткалиев.

Он признал, что есть также группы лоббистов.