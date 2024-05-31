Глава Минэнерго Казахстана примет участие в заседании ОПЕК в Эр-Рияде
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
124Фото: Минэнерго РК
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев примет участие в заседании ОПЕК и министерской встрече ОПЕК+ в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz.
"ОПЕК 2 июня проведёт 188-е заседание, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК+. От Казахстана участие примет министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Страны ОПЕК+ планируют обсудить текущую политику альянса", - сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.