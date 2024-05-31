  • 31 Мая, 22:11
  • BAIGENEWS

Глава Минэнерго Казахстана примет участие в заседании ОПЕК в Эр-Рияде

Сегодня, 20:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минэнерго РК Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
124
Фото: Минэнерго РК

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев примет участие в заседании ОПЕК и министерской встрече ОПЕК+ в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz

"ОПЕК 2 июня проведёт 188-е заседание, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК+. От Казахстана участие примет министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Страны ОПЕК+ планируют обсудить текущую политику альянса", - сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.

Самое читаемое

Наверх