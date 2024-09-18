Глава Минэкологии взволнован планами Узбекистана по строительству АЭС на границе с Казахстаном
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Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что узбекская сторона не согласовала с Казахстаном свои планы по строительству атомной электростанции вблизи Туркестанской области и Шымкента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Действительно, Узбекистан строит АЭС на границе с Казахстаном вблизи с населенными пунктами с большой численностью населения. В целом, в том регионе у нас проживает около двух миллионов человек. Находятся водные объекты, стратегические объекты. Сельское хозяйство сильно развито. Конечно, всех нас этот вопрос волнует", - сказал министр.
Он подтвердил, что узбекская сторона не обращалась к ним с целью согласовать вопросы безопасности.
"Мы знаем только по СМИ, что узбекистанская компания "Узатомпром" подписала протокол с консалтинговой компанией "Росатомпром" о проведении проектных работ по строительству атомной электростанции малой мощности 330 мегаватт. В связи с чем нашим Министерством было направлено письмо о предоставлении соответствующих документов на данный проект с целью изучения на вопрос влияния её на территорию Казахстана. Мы ждём от них ответа. Потом поймем, на сколько это опасно, вредно и так далее", - сказал Нысанбаев.
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