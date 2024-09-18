Глава Минэкологии взволнован планами Узбекистана по строительству АЭС на границе с Казахстаном

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что узбекская сторона не согласовала с Казахстаном свои планы по строительству атомной электростанции вблизи Туркестанской области и Шымкента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, Узбекистан строит АЭС на границе с Казахстаном вблизи с населенными пунктами с большой численностью населения. В целом, в том регионе у нас проживает около двух миллионов человек. Находятся водные объекты, стратегические объекты. Сельское хозяйство сильно развито. Конечно, всех нас этот вопрос волнует", - сказал министр.

Он подтвердил, что узбекская сторона не обращалась к ним с целью согласовать вопросы безопасности.