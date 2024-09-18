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Глава Минэкологии пообещал разобраться с мусорным апокалипсисом в столице

Сегодня, 14:58
АВТОР
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business-vector.info Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: business-vector.info

В кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ответил на вопрос журналистов о нерешаемой проблеме с мусором в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

"По этому вопросу я дам поручение Комитету экологического надзора и контроля и Департаменту по экологии города Астаны провести проверку по Астане ситуации, которую вы описываете", - сказал министр.

Журналисты поинтересовались у министра, почему он раньше не дал такое поручение.

"Я по городу не езжу, раз. Во-вторых, в том доме, где я живу, бывают проблемы, но во всяком случае, я у себя не вижу. Но я понимаю, что не везде так. Где-то на окраине, где-то в крупных жилых массивах. Во всяком случае, я вам обещаю, что мы начнём работу и потом сообщим. Для меня это тоже сигнал. Давайте мы посмотрим, что творится с мусором в городе", - заверил глава Минэкологии. 

Представители СМИ задали министру прямой вопрос: "Когда Астану очистите от мусора?". 

"Сейчас Астана, как и другие регионы, подала заявку на реализацию проектов. Давайте дождёмся. Во всяком случае все регионы пытаются системно решить, запустить перерабатывающие производства. Потерпите год-два. Сейчас на деньги утильсбора закупаются мусоровозы, контейнера, сортировочные заводы, там, где их нет. Перерабатывающий бизнес приходит. Мы под 3% даём им займы на 15 лет. И они покупают оборудование по переработке пластика. Большой объём работы делается. Я сейчас не могу сказать. В течение года-двух лет будет известно", - сообщил Нысанбаев.

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