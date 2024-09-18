Глава Минэкологии пообещал разобраться с мусорным апокалипсисом в столице

В кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ответил на вопрос журналистов о нерешаемой проблеме с мусором в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По этому вопросу я дам поручение Комитету экологического надзора и контроля и Департаменту по экологии города Астаны провести проверку по Астане ситуации, которую вы описываете", - сказал министр.

Журналисты поинтересовались у министра, почему он раньше не дал такое поручение.

"Я по городу не езжу, раз. Во-вторых, в том доме, где я живу, бывают проблемы, но во всяком случае, я у себя не вижу. Но я понимаю, что не везде так. Где-то на окраине, где-то в крупных жилых массивах. Во всяком случае, я вам обещаю, что мы начнём работу и потом сообщим. Для меня это тоже сигнал. Давайте мы посмотрим, что творится с мусором в городе", - заверил глава Минэкологии.

Представители СМИ задали министру прямой вопрос: "Когда Астану очистите от мусора?".