Глава Минэкологии назвал число одобренных за три года проектов по возобновляемым источникам энергии

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, сколько было одобрено проектов по возобновляемым источникам энергии за три года, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития в Сенате министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев назвал цель, которую сейчас ставит перед собой министерство. Это - сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года.

По его словам, сейчас в Казахстане реализуют офсетные проекты в области возобновляемых источников энергии, направленные на снижение выбросов парниковых газов.

Глава Минэкологии отметил, что за последние три года министерство одобрило 63 офсетных проекта в области ВИЭ. Они позволят сократить выброс углекислого газа примерно на четыре миллиона тонн.

Нысанбаев привел несколько примеров.

"Ветровая электростанция "Астана EXPO-2017" ТОО "ЦАТЭК Green Energy" с общим объемом сокращения в 160 тысяч тонн углекислого газа.

"Ветроэнергетические установки в Ерейментау" реализованный ТОО "Первая ветровая электрическая станция", с общим объемом сокращения в 120 тысяч тонн углекислого газа.

"Солнечная электростанция "Шу" мощностью 100 мегаватт", реализованный ТОО "Тоталь Эрен Сервисез Казахстан", с общим объемом сокращения в 150 тысяч тонн углекислого газа в год.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев анонсировал запуск пяти крупных возобновляемых источников энергии до 2030 года.