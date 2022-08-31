Глава МИИР: "Я полностью осведомлён о ситуации на автодорогах" Казахстана

Фото: МИИР

В МИИР отреагировали на видео о состоянии дороги "Кызылорда-Жезказган"

На своей странице в Instagram глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев написал, что продолжает лично инспектировать ход строительства дорог в тех или иных регионах, так как считает, что "один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать". При этом, пользуясь выходными, достаточно часто приезжает без предупреждения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

О своих поездках министр обычно рассказывает своим подписчикам в соцсетях. "Но большая часть работы остаётся вне Instagram", признался Каирбек Ускенбаев. В том числе и потому, что "есть и такие объекты строительства, где особо гордиться нечем".

Проблемные объекты находятся на особом контроле, поэтому о ситуации на дороге "Кызылорда-Жезказган" руководителю ведомства известно.

"Как вы знаете, участок автодороги протяженностью 412 км построен в 70-х годах прошлого столетия. Проект разделен на десять участков, на территории Кызылординской области — шесть, Карагандинской — четыре. Общая стоимость проектов составляет 108 миллиарда тенге. Предусматривается строительство двух транспортных развязок, трёх мостов, четырёх скотопрогонов, 45 железобетонных труб и шести площадок отдыха. Полностью осведомлён о ситуации на автодороге и держу вопрос на своём личном контроле", - подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Также министр ознакомил своих подписчиков с ведомственной информацией обо всех главных дорожно-строительных работах в республике, а также о текущем положении дел на объектах.