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МИИР Сегодня, 11:06
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Фото: МИИР

Глава МИИР: "Я полностью осведомлён о ситуации на автодорогах" Казахстана

В МИИР отреагировали на видео о состоянии дороги "Кызылорда-Жезказган"

На своей странице в Instagram глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев написал, что продолжает лично инспектировать ход строительства дорог в тех или иных регионах, так как считает, что "один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать". При этом, пользуясь выходными, достаточно часто приезжает без предупреждения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

О своих поездках министр обычно рассказывает своим подписчикам в соцсетях. "Но большая часть работы остаётся вне Instagram", признался Каирбек Ускенбаев. В том числе и потому, что "есть и такие объекты строительства, где особо гордиться нечем".

Проблемные объекты находятся на особом контроле, поэтому о ситуации на дороге "Кызылорда-Жезказган" руководителю ведомства известно.

"Как вы знаете, участок автодороги протяженностью 412 км построен в 70-х годах прошлого столетия. Проект разделен на десять участков, на территории Кызылординской области — шесть, Карагандинской — четыре. Общая стоимость проектов составляет 108 миллиарда тенге. Предусматривается строительство двух транспортных развязок, трёх мостов, четырёх скотопрогонов, 45 железобетонных труб и шести площадок отдыха. Полностью осведомлён о ситуации на автодороге и держу вопрос на своём личном контроле", - подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Также министр ознакомил своих подписчиков с ведомственной информацией обо всех главных дорожно-строительных работах в республике, а также о текущем положении дел на объектах.

"Развитие автодорожной инфраструктуры является приоритетным направлением. Своевременное и качественное завершение реконструкции начатых магистральных маршрутов, таких как "Алматы – Караганда", "Актобе – Кандыагаш – Макат" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" на особом контроле нашего министерства. Полномасштабными работами охвачены дороги республиканского значения по проектам "Центр-Юг", "Актобе – Атырау – Астрахань", "Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск", "Узынагаш – Отар", "Ушарал-Достык", "Костанай - Денисовка", - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

МИИР
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#МИИР #дороги
Сегодня, 11:06
131
Журналист

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