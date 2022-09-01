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pixabay.com Сегодня, 13:31
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Фото: pixabay.com

Глава МИИР прокомментировал трансформацию КТЖ

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев проккоментировал преобразование "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), передает BaigeNews.kz

"Президент дал поручение по трансформации КТЖ в современную транспортно-логистическую транснациональную компанию. Сейчас для Казахстана суперважным становится транзит грузов. Есть компании, которые занимаются только инфраструктурными проектами. Глава государства говорит о том, что нужно определить наши приоритеты.  Казахстан ввозит металлы, зерно, другие виды продукции. Давайте определим стратегические направления и к какому потребителю мы хотим их донести. Кроме того, какие потоки генерируют наши соседи? КНР, РФ - куда они везут, и давайте железные дороги развивать, чтобы транзитом товары переходили через нашу страну и мы получали определенные выгоды. Это и есть трансформация", - рассказал он в кулуарах совместного заседания палат парламента. 

Он отметил, что президент еще на июльском совещании сделал очень жесткие замечания по качеству дорог. Министерством были подготовлены системные меры. Но необходимо провести изменения в законодательстве, нормативные изменения, планирование строительства дорог.

"Мы одновременно начинаем строить очень много дорог. Но начинаем, исходя из финансов, строить долго, потому что есть материальные ресурсы, которые должны мы использовать - вагоны, техника. Мы сейчас говорим - давайте распределим, и брать точно, что мы хотим в первую очередь", - добавил Ускенбаев.

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#послание народу #КТЖ
Сегодня, 13:31
190
Артём Волков Журналист

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