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  • Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган
МИИР Сегодня, 11:06
338
Фото: МИИР

Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган

Глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев на своей странице в Instagram написал, что продолжает лично инспектировать ход строительства дорог в тех или иных регионах, так как считает, что "один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать". При этом, пользуясь выходными, достаточно часто приезжает без предупреждения, сообщает BaigeNews.kz.

О своих поездках министр обычно рассказывает своим подписчикам в соцсетях. "Но большая часть работы остаётся вне Instagram", признался Каирбек Ускенбаев. В том числе и потому, что "есть и такие объекты строительства, где особо гордиться нечем".

Проблемные объекты находятся на особом контроле, поэтому о ситуации на дороге Кызылорда - Жезказган руководителю ведомства известно.

"Как вы знаете, участок автодороги протяжённостью 412 километров построен в 70-х годах прошлого столетия. Проект разделён на десять участков, на территории Кызылординской области — шесть, Карагандинской — четыре. Общая стоимость проектов составляет 108 миллиардов тенге. Предусматривается строительство двух транспортных развязок, трёх мостов, четырёх скотопрогонов, 45 железобетонных труб и шести площадок отдыха. Полностью осведомлён о ситуации на автодороге и держу вопрос на своём личном контроле", - подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Также министр ознакомил своих подписчиков с ведомственной информацией обо всех главных дорожно-строительных работах в республике, а также о текущем положении дел на объектах.

"Развитие автодорожной инфраструктуры является приоритетным направлением. Своевременное и качественное завершение реконструкции начатых магистральных маршрутов, таких как "Алматы – Караганда", "Актобе – Кандыагаш – Макат" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" на особом контроле нашего министерства. Полномасштабными работами охвачены дороги республиканского значения по проектам "Центр-Юг", "Актобе – Атырау – Астрахань", "Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск", "Узынагаш – Отар", "Ушарал-Достык", "Костанай - Денисовка", - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

МИИР
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#МИИР #дороги #ремонт дороги #соцсети министров
Сегодня, 11:06
338
Журналист

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