Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган

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Глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев на своей странице в Instagram написал, что продолжает лично инспектировать ход строительства дорог в тех или иных регионах, так как считает, что "один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать". При этом, пользуясь выходными, достаточно часто приезжает без предупреждения, сообщает BaigeNews.kz.

О своих поездках министр обычно рассказывает своим подписчикам в соцсетях. "Но большая часть работы остаётся вне Instagram", признался Каирбек Ускенбаев. В том числе и потому, что "есть и такие объекты строительства, где особо гордиться нечем".

Проблемные объекты находятся на особом контроле, поэтому о ситуации на дороге Кызылорда - Жезказган руководителю ведомства известно.

"Как вы знаете, участок автодороги протяжённостью 412 километров построен в 70-х годах прошлого столетия. Проект разделён на десять участков, на территории Кызылординской области — шесть, Карагандинской — четыре. Общая стоимость проектов составляет 108 миллиардов тенге. Предусматривается строительство двух транспортных развязок, трёх мостов, четырёх скотопрогонов, 45 железобетонных труб и шести площадок отдыха. Полностью осведомлён о ситуации на автодороге и держу вопрос на своём личном контроле", - подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Также министр ознакомил своих подписчиков с ведомственной информацией обо всех главных дорожно-строительных работах в республике, а также о текущем положении дел на объектах.