Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казахстан
Сегодня, 22:39
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Сегодня, 22:39Сегодня, 22:39
139Фото: t.me/MID_Russia
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе МИД РФ пояснили, что глава ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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