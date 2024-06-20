Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе МИД РФ пояснили, что глава ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).