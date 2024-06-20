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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казахстан

Сегодня, 22:39
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t.me/MID_Russia Сегодня, 22:39
Сегодня, 22:39
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Фото: t.me/MID_Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе МИД РФ пояснили, что глава ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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