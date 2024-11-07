Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС. В столице он проведёт переговоры с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу и встретится с преподавателями и студентами одного из столичных вузов.

"Основное внимание будет уделено вопросам подготовки планируемого государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан. В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предполагается рассмотрение двусторонней повестки дня, актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.