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МИД Беларуси Сегодня, 04:19
188
Сегодня, 04:19
188
Фото: МИД Беларуси

Глава МИД Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью белорусского коллеги

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, передаёт BaigeNews.kz.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

"C глубокой скорбью воспринял весть о скоропостижной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. В дипломатическом сообществе он был известен как патриот своей родины и дипломат высокого уровня, верно служивший делу международного мира и безопасности. В нашей памяти он останется как выдающийся государственный деятель, внёсший огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Беларусью", – приводит слова Мухтара Тлеуберди пресс-служба МИД РК.

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#Беларусь #МИД #Соболезнования
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:19
188
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