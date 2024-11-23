Глава МИД Германии объявила о разводе после 17 лет брака

Глава МИД Германии Анналена Бербок и её супруг Даниэль Холефляйш публично заявили, что разводятся после 17 лет брака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

"Некоторое время назад в ходе длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара, — говорится в заявлении. — Во избежание возможных спекуляций: новых партнёров нет. <..> Самым важным для нас остаётся забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме", — говорится в заявлении.

Причины развода политик и её супруг не уточнили, попросив уважать их личную жизнь.

Напомним, Бербок — первая женщина во главе немецкого МИДа. С бывшим мужем они стали встречаться ещё 20 лет назад. Тогда оба состояли в партии "Зелёных". Позже жена стала одним из её лидеров, а муж покинул партийные ряды. У них две дочери 9 и 13 лет.