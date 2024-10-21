Глава МИД Чехии рассказал о популяризации лошади Пржевальского в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял главу МИД Чехии Яна Липавский, передает BaigeNews.kz.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимных интересов и определили возможности улучшения в сферах экономики, инженерии и сельского хозяйства. Ян Липавский сообщил, что Чешская Республика оказывает поддержку в развитии породы лошади Пржевальского.
"Хочу подчеркнуть успешный проект касаемо породы лошади Пржевальского. Я надеюсь, что она станет популярной в Казахстане. В начале июля 2024 года Прага направила первые семь лошадей в Казахстан. А также дополнительные поставки лошадей запланировали в следующие годы. В целом будет направлено 30-40 лошадей в Казахстан. Мы поможем диверсифицировать породу лошадей в Казахстане. И вернем породу лошади Пржевальского в Казахстан", - рассказал он.
Напомним, ранее стало известно, что из Праги в Казахстан привезут 40 лошадей Пржевальского. Также в Костанайской области прошли совещания по реинтродукции этой породы лошадей.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение