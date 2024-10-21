Глава МИД Чехии рассказал о популяризации лошади Пржевальского в Казахстане

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял главу МИД Чехии Яна Липавский, передает BaigeNews.kz.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимных интересов и определили возможности улучшения в сферах экономики, инженерии и сельского хозяйства. Ян Липавский сообщил, что Чешская Республика оказывает поддержку в развитии породы лошади Пржевальского.

"Хочу подчеркнуть успешный проект касаемо породы лошади Пржевальского. Я надеюсь, что она станет популярной в Казахстане. В начале июля 2024 года Прага направила первые семь лошадей в Казахстан. А также дополнительные поставки лошадей запланировали в следующие годы. В целом будет направлено 30-40 лошадей в Казахстан. Мы поможем диверсифицировать породу лошадей в Казахстане. И вернем породу лошади Пржевальского в Казахстан", - рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что из Праги в Казахстан привезут 40 лошадей Пржевальского. Также в Костанайской области прошли совещания по реинтродукции этой породы лошадей.