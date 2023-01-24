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Глава МЧС заявил о бездействии акимов перед сезоном паводков
Глава МЧС Юрий Ильин отчитался о проведении паводковых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz. К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу. Со средними рисками область Улытау и Павлодарская область.
"На сегодня в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. Итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах", - сказал Юрий Ильин.
В Акмолинской области в Кокшетау не в полном объёме провели очистку русла реки Кылшакты и не увеличили её пропускную способность под автомобильным мостом. В Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов. Подтоплению домов в селе Шалгын Западно-Казахстанской области кроме прихода талых вод с полей, способствовало зарастание деревьями, кустарником, камышом русла реки Шиели, где образовался ледово-грязевой затор, в результате чего она вышла из берегов. Не решён вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Рахима Кошкарбаева Акмолинской области. В паводок ежегодно разрушается берег, вода подходит к домам. В текущем году срок действия ПСД завершается.
"Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем. Однако акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры", - добавил министр.
В министерстве отмечают, что в Мангистауской области инженерные противопаводковые работы не запланированы. В Туркестанской области проведены работы по очистке 122 км арыков в населенных пунктах Ордабасинского, Жетысайского, Мактаральского, Келеского и Казыгуртского районов.
"В городах Астана и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками. Еще одной проблемой в паводковый период является переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше шестисот участков железных дорог, подверженных затоплениям. Следует отметить, ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области. Однако акиматом области данный вопрос ежегодно оставляется без должного внимания. При этом жители, зная об этом, самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области", - сказал Юрий Ильин.
По его мнению, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами при проектировании и ремонте автомобильных дорог, необходимо предусмотреть создание новых или повысить пропускную способность действующих водопропускных сооружений.
"На местах не на должном уровне решается вопрос перевода земель водоохранных полос в земли водного фонда. Имеются факты строительства объектов на водоохранных полосах, что уже предопределяет их подверженность к подтоплениям. К примеру, весной прошлого года были подтоплены подвалы трехэтажных домов в Караганды (57 квартир), расположенные в водоохранной зоне", - сказал он.
Дома были построены в водоохранной полосе, так как местными исполнительными органами не проводилась работа по переводу земель водоохранными полосы в земли водного фонда. Для их защиты от подтопления проведена очистка русла реки Букпа и установлены габионы длинной 300 метров, из местного бюджета выделено и затрачено 10,07 миллионов тенге. По состоянию на конец 2022 года местными исполнительными органами определены водоохранные зоны и полосы для 436 рек и 126 озер.
До сих пор не завершено строительство двух стоквартирных домов в Атбасаре Акмолинской области (реализация 79 процентов), что позволит переселить из водоохранных полос 200 семей из города и пять населенных пунктов области. По республике в водоохранных полосах находятся 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей.
"Вызывает особое опасение состояние гидротехнических сооружений. Где необходимо уделить внимание вопросам создания свободных объемов в водохранилищах. Без этого невозможно регулировать безопасный уровень рек. По нашим данным в стране насчитывается 1 806 сооружений, из них 471 требуют ремонта (в республиканской собственности – 94, коммунальной – 327, частной - 44 и бесхозяйных - 6), наибольшее количество из которых размещаются в Карагандинской - 160, 93 в Восточно-Казахстанской, 56 в Актюбинской и 41 в Алматинской областях. Оценка технического состояния сооружений затруднена из-за отсутствия анализа состояния и результатов работы госорганов и частных владельцев по их ремонту, а также ежегодными изменениями Министерством экологии их числа. Для примера в начале 2022 года их было 1823. Министерством экологии не завершена реконструкция, поврежденного в 2021 году Капчагайского водохранилища в Туркестанской области, которое в весенний период может мгновенно наполниться и разрушиться, где в опасной зоне расположено семь населенных пунктов (Казата, Танатар, Шаян, Жамбыл, Шыбыт, Таскудык) в которых проживает свыше 15 тысяч человек", - отметил Юрий Ильин.
Требует решения проблема ремонта плотины №87 на канале имени Каныша Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак) и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды.
Сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе, где от неправильного регулирования воды уже накоплено 4,9 миллиарда кубометров воды, что на 2,2 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. С 14 января начат сброс в Арнасайское понижение с расходом 300 кубометров в секунду. Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до города Кызылорда, на момент установки ледяной трубы.
"Ситуация также усложняется выпавшим на территории Туркестанской области снегом (на 12 января 2023 года площадь его покрытия составила 94 процента). При этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49 процентов. Это приведет
к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях реки Сырдарья. Акиматом Кызылординской области в целях проведения взрывных работ на реке выделено 10 миллионов тенге, 16 января 2023 года объявлен конкурс. В целях определения риска опасности выхода из пологов берегов реки Сырдарья, а также проверки готовности системы Гражданской защиты, осуществлен выезд оперативной группой МЧС и МИО. Одновременно Министерству экологии направлена рекомендация о создании межведомственной рабочей группы под их руководством с участием специалистов министерств по ЧС и энергетики, акиматов Кызылординской и Туркестанской областей для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе", - сказал министр.
Он отметил, что ситуация находится на контроле у администрации президента.
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