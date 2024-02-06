Глава МЧС не выдержал проверку - депутат Пономарёв
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Депутат Сергей Пономарёв в кулуарах мажилиса прокомментировал назначение нового премьер-министра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Говоря об отставке правительства, депутат отметил, что для него это было большой неожиданностью.
"Для нас был большой вопрос, почему ушёл премьер-министр. Особенно если учесть, что показатели, которые он нам представил, в общем-то, не плохие", - сказал он.
Вместе с тем, депутат подверг критике работу нескольких министров.
"Могу сказать по своему сектору, я практик, я в комитете экологии и природных ресурсов. С теми, с кем я общаюсь, не выдерживает проверку, например, министр по ЧС. Вы помните мой запрос, когда я сказал, почему Илон Маск или Билл Гейтс должны информировать граждан о землетрясении, а этого не делают отечественные операторы и МЧС. Я полагаю, что ему придётся уйти. И по многим вопросам так", - сказал Пономарёв.
Также он добавил, что "плохо отработало министерство здравоохранения".
"Мы в течение двух часов будем согласовывать министров, которые войдут в кабмин. Я как представитель Комитета по экологии должен буду утвердить четверых: министров экологии, водных ресурсов и ирригации, энергетики и министра по ЧС. Я пока не знаю, кто эти люди, но вопросы к ним будут. По крайней мере, один из них должен смениться", - сказал депутат.
У Пономарёва спросили, кто первым в партии "Аманат" предложил кандидатуру Бектенова.
"Делали ставки самые разные люди. Господин Бектенов точно не был в первой шестёрке претендентов на кресло премьера. Может быть, где-то в десятке. Это не публичная личность. Ему придётся сейчас работать над собой, выступать перед прессой. Я знаю его как великолепного стратега. Вместе с тем исполнителя и очень хорошего юриста. Человека, который знает, что делает, и знает, как добиться результата. Я об исполнительной дисциплине, о том, чего так не хватает нашему правительству – от уровня рядового исполнителя до вице-министра", - ответил Пономарёв.
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