Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, в составе Правительственной комиссии находится на месте чрезвычайного происшествия в области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.

Чингис Аринов лично осмотрел место трагедии, принял участие в заседании штаба. Внимание главы МЧС было сосредоточено на координации работы всех служб, задействованных в ликвидации последствий происшествия.

В состав Правительственной комиссии также вошли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Тюленбергенов и и.о. председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Рашид Дубаев.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

В компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.