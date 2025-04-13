Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов во время рабочей поездки в Карагандинскую область лично спустился в шахту "Саранская" АО "Qarmet", чтобы на месте оценить, как работают системы безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На глубине минус 540 метров глава МЧС осмотрел добычной комбайн в действии и пообщался с горняками. Аринов также ознакомился с системой позиционирования сотрудников — благодаря ей в любой момент можно точно узнать, где находится каждый шахтёр. Это особенно важно в экстренных ситуациях.

Также министр посетил диспетчерско-аналитический центр, где специалисты в режиме 24/7 отслеживают обстановку в шахтах и при необходимости оперативно принимают меры.

Кроме угольных разработок, Чингис Аринов заглянул и на металлургическое производство. В цехе горячего цинкования и алюминирования он посмотрел, как организован процесс и какие меры принимаются для обеспечения безопасности сотрудников.

Министерство МЧС продолжает активно сотрудничать с промышленными предприятиями и следить за тем, чтобы стандарты безопасности соблюдались на всех ключевых объектах страны.