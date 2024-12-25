Специально созданная комиссия из Азербайджана прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Списки погибших и пострадавших уточняются. В Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", - сообщили в МЧС РК.

Аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана обсудили принятые меры в рамках спасательной операции. Глава региона сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 25 декабря в 11:00 от диспетчера аэропорта Актау в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку – Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.

По предварительной информации, на борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в трёх километрах от аэропорта.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом.

Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Появилось видео с места трагедии.