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Президент Кыргызстана извинился за использование его племянницей вертолета МЧС

Сегодня, 11:51
АВТОР
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МЧС КР Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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Фото: МЧС КР

Садыр Жапаров извинился за свою племянницу Лазат, которой сделали предложение на вертолете МЧС, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kaktus Media.

"Родственники руководства страны должны быть примером для других. Я пытаюсь остановить растраты. По крайней мере будущий зять должен был задуматься и поддержать инициативу. Я думаю, что он это сделал, потому что молод. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, то никто бы не отказал, ведь они любят друг друга.

Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. И я извиняюсь перед народом за свою племянницу", - сказал глава Кыргызстана.

Также президент сообщил, что в МЧС есть три новых вертолета, их разрешили эксплуатировать на коммерческой основе для нужд государства.

"Если вертолет не будет летать, то по истечении срока годности станет непригоден к полетам. Любой, кому нужен вертолет, может заказать его и полететь в любую точку страны и обратно. Государство от этого только выиграет", - добавил он.

 

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