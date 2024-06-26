Президент Кыргызстана извинился за использование его племянницей вертолета МЧС

Садыр Жапаров извинился за свою племянницу Лазат, которой сделали предложение на вертолете МЧС, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kaktus Media.

"Родственники руководства страны должны быть примером для других. Я пытаюсь остановить растраты. По крайней мере будущий зять должен был задуматься и поддержать инициативу. Я думаю, что он это сделал, потому что молод. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, то никто бы не отказал, ведь они любят друг друга. Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. И я извиняюсь перед народом за свою племянницу", - сказал глава Кыргызстана.

Также президент сообщил, что в МЧС есть три новых вертолета, их разрешили эксплуатировать на коммерческой основе для нужд государства.