Глава КНДР предрёк начало самой разрушительной термоядерной войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Эти слова прозвучали на открытии выставки вооружения в Пхеньяне.

"Никогда ещё стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", - сказал глава Северной Кореи.

Ким Чен Ын уверен, что переговоры с США лишь убедили КНДР в неизменности враждебной политики Вашингтона.

Он отметил, что США повышают давление и уровень провокаций, развёртывая свои "громадные стратегические средства" и силы своих союзников, расширяя систему военных союзов с совместным использованием ядерного оружия "ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами" и сдерживания роста могущества КНДР, которое становится "непреодолимым вызовом для их гегемонистской политики".

Ранее Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне.