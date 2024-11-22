Глава КНДР предрёк начало самой разрушительной термоядерной войны
Он сказал об опасной и острой конфронтации на Корейском полуострове.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.
Эти слова прозвучали на открытии выставки вооружения в Пхеньяне.
"Никогда ещё стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", - сказал глава Северной Кореи.
Ким Чен Ын уверен, что переговоры с США лишь убедили КНДР в неизменности враждебной политики Вашингтона.
Он отметил, что США повышают давление и уровень провокаций, развёртывая свои "громадные стратегические средства" и силы своих союзников, расширяя систему военных союзов с совместным использованием ядерного оружия "ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами" и сдерживания роста могущества КНДР, которое становится "непреодолимым вызовом для их гегемонистской политики".
Ранее Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне.
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