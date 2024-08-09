Глава КФФ Адлет Барменкулов: о слухах в УЕФА, назначении Черчесова и развитии женского футбола
Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51Сегодня, 14:51
71Фото: kazfootball.kz
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.
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