Глава КФФ Адлет Барменкулов: о слухах в УЕФА, назначении Черчесова и развитии женского футбола

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.