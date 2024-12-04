Глава "Казпочты" назвала свою заработную плату

Председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова высказалась о заработных платах компании, передает BaigeNews.kz. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, она сообщила, что ее зарплата составляет 1,2 млн тенге в месяц.

"Моя зарплата составляет 1 миллион 200 тысяч тенге. Я уже говорила об этом в прошлом году", - сказала Жанасова.

Комментируя зарплаты сотрудников компании, она отметила, что в регионах почтальоны выбирают работать не на полную ставку, что даёт им возможность совмещать деятельность с другой работой.

"У нас есть регионы, где почтальоны выходят не на полную ставку. Они работают, но параллельно где-то подрабатывают. У нас есть сортировщик, который на третью смену приходит в ночное время и, конечно же, получает треть от месячной зарплаты. И кажется, что будто бы человек меньше получает, но на самом деле у него 3-4 работы", - сказала председатель правления АО "Казпочта"

Она отметила, что компания в 2023 году повысила зарплату производственному персоналу до 25%, а в этом году ― до 15%.

"С каждым годом будем индексацию вести, чтобы наши люди получали зарплату по рыночным ставкам", - заключила Асель Жанасова.

Ранее сообщалось, почему в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность.