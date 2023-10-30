Глава “КазАвтоЖол” объявил об отставке

Об отставке объявил в соцсетях председатель правления АО “НК “КазАвтоЖол” Мейрхат Касымбаев и прокомментировал своё решение, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня по собственному желанию покидаю пост председателя правления АО “НК “КазАвтоЖол”. В течение практически двух лет мы с моими коллегами бросили все силы на то, чтобы завершить так называемые дорожные “долгострои”. Проведена огромная работа. Могу с уверенностью сказать, что на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает. Если говорить языком цифр, за два года уложено семь миллионов тонн асфальтобетонной смеси – это около 2,5 тысячи километров нового асфальта", - написал он.

Касымбаев отметил, что реанимированы и подходят к завершению проблемные объекты Атырау-Астрахань, Казталовка-Жанибек-граница РФ, Униге-Бисен-Сайхын. Практически полностью обеспечен комфортный проезд по направлениям Актобе-Кандыагаш, Ушарал-Достык, Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск, Караганда-Балхаш, Курты-Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал.

"Провели работу в рамках создания единой автодорожной компании. Ежегодно обновляли материально-техническую базу и парк специальной дорожной техники. Таким образом, увеличили количество спецтехники на порядка 400 единиц. Это позволит значительно улучшить качество работ по содержанию дорог. Не секрет, что автодорожная отрасль многократно подвергалась критике как со стороны руководства страны, так и населения. Есть, так скажем, определённый ряд проблемных вопросов, к решению которых необходимо подходить системно. По поручению президента в целях урегулирования ситуации с прошлого года ведутся работы по реформированию отрасли. Инициированы вопросы полноценного применения международных общепринятых правил и контрактов, которые позволят поменять подход к планированию проекта и перейти от количества к качеству", - сообщил Касымбаев.

На прощание он поблагодарил коллег, добросовестных подрядчиков и каждого дорожника, находящегося на линии.