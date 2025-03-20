Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова о ключевых результатах деятельности компании за 2024 год и перспективах ее развития, передаёт BaigeNews.kz.

Президенту рассказали о ситуации на мировом рынке, новых контрактах на поставку концентрата природного урана и инвестиционных проектах. В числе главных событий 2024 года – выход завода "Ульба-ТВС" на полную мощность – 200 тонн низкообогащенного урана в год.

Также была представлена стратегия развития "Казатомпрома" на 2025-2034 годы, направленная на расширение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны.

В 2024 году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с ресурсным потенциалом 170 тыс. тонн.

По итогам встречи Президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы "Казатомпрома" и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.