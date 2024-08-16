Глава Казахстанской федерации таеквондо и его замы покинули посты

Руководство Казахстанской федерации таеквондо (КФТ) покинуло свои посты, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба федерации, свои должности освобождают президента КФТ Вячеслав Ким, вице-президенты Канат Сагынаев, Шадияр Кондыбаев, Арман Чилманов и генеральный секретарь Олжас Бесбаев.

"С момента моего назначения в федерацию таеквондо в 2013 году моей основной целью было развитие и популяризация данного вида спорта в нашей стране. Я с гордостью могу сказать, что за эти годы мы вместе смогли добиться значительных успехов. Каждый день мы с командой КФТ работали над тем, чтобы создать условия для роста и развития наших спортсменов. Казахстанские таеквондисты показали достойные результаты на международной арене и я уверен, что впереди их ждёт ещё больше побед", – цитирует пресс-служба федерации Вячеслава Кима.

Он отметил, что КФТ провела первый в истории таеквондо Казахстана международный турнир Astana Grand Prix 2014 и Kazakhstan Open G-1. По словам Кима, есть потенциал и возможность для проведения в нашей стране турниров самого высокого уровня.

Ранее сообщалось о кадровых изменениях в мужской сборной Казахстана по боксу – главным тренером назначен Кайрат Сатжанов.

В федерации сообщили, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.