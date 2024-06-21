Пострадавшие от паводков казахстанцы будут заселены в жильё до наступления холодов - Бектенов

Премьер-Министр Олжас Бектенов на совместном заседании палат Парламента рассказал, какая работа проведена по устранению последствий паводков в регионах Казахстана и какая ещё работа предстоит, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Премьер-министр отметил, что небывалые паводки принесли серьезные последствия для многих тысяч пострадавших граждан и в целом для страны, её экономики и инфраструктуры.

"Только из своих жилищ были эвакуированы более 120 тысяч казахстанцев. 67 570 человек на сегодняшний день уже вернулись в свои дома. 3952 человека на сегодняшнее утро остаются в эвакуационных пунктах. Было затоплено в общей сложности 12 тысяч жилых домов и 26 тысяч дачных участков. Под водой продолжают оставаться 98 домов", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что большая работа проводится по оказанию помощи пострадавшим. Поддержку оказывает крупный бизнес, серьезно задействованы бюджетные средства.

"33 141 семья получили компенсацию в размере 100 МРП. На эти цели из бюджета было выделено свыше 12 миллиардов тенге. обследование пострадавших домов по 17 982 домам. По 15 685 оценка завершена. Около половины домов требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на ремонт и восстановление получили уже 5 823 семьи. На эти цели выделено 38,6 миллиардов тенге. Аварийными признаны свыше 8 тысяч домов", - сказал Бектенов.

По словам Олжаса Бектенова, на сегодня 3 155 семей уже получили новое жилье. "Идет активное строительство 2049 домов в различных регионах. На строительство и восстановление жилья направлено 251 миллиард тенге. Это и благотворительная помощь, и бюджетные средства".