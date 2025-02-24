Глава кабинета министров Кыргызстана: Сотрудничество с Казахстаном имеет особое значение
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
130Фото: пресс-служба правительства РК
Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с первым официальным визитом в Казахстан. На встрече с премьер-министром Олжасом Бектеновым он отметил сотрудничество между двумя странами, передает BaigeNews.kz.
"Двустороннее сотрудничество между двумя соседними государствами имеет особое стратегическое значение. С древних времен наши соседние народы объединены многовековой дружбой, добрососедскими и братскими отношениями, общей культурой, языком и даже обычаями", - сказал Касымалиев.
Он подчеркнул, что встреча предоставит возможность обменяться мнениями по многим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и разработать новые предложения, отвечающие интересам двух стран.
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