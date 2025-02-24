Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с первым официальным визитом в Казахстан. На встрече с премьер-министром Олжасом Бектеновым он отметил сотрудничество между двумя странами, передает BaigeNews.kz.

"Двустороннее сотрудничество между двумя соседними государствами имеет особое стратегическое значение. С древних времен наши соседние народы объединены многовековой дружбой, добрососедскими и братскими отношениями, общей культурой, языком и даже обычаями", - сказал Касымалиев.

Он подчеркнул, что встреча предоставит возможность обменяться мнениями по многим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и разработать новые предложения, отвечающие интересам двух стран.