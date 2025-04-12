Мюнхенский институт экономических исследований ifo предупредил о возможном новом глобальном экономическом кризисе на фоне усиления протекционистской политики в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В интервью Süddeutsche Zeitung. глава института Клеменса Фюста подчеркнул, что одной только политики США будет недостаточно для обрушения мировой экономики, однако если подобный курс начнут активно проводить также Китай и Европейский союз, это может привести к серьёзным последствиям.

"Если протекционизм будет распространяться всё быстрее — как в Китае, так и в Европе, — это представляет большую угрозу. Если все пойдут в неправильном направлении, нас может ждать серьёзный кризис", — заявил Фюст.

Он также отметил, что действия Вашингтона подрывают авторитет США как надёжного партнёра.

"Это тревожный сигнал. США остаются ведущей экономической державой мира, и происходящее сейчас вызывает беспокойство", — добавил глава ifo.

Экономист напомнил, что две трети мировой рыночной капитализации сосредоточены на американском фондовом рынке, а доллар по-прежнему является главной резервной валютой. В случае серьёзных потрясений последствия, по его словам, будут непредсказуемыми.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл повышенные пошлины на импорт из Евросоюза и Китая. С 9 апреля тарифы на китайские товары выросли до 145%. В ответ Пекин увеличил свои пошлины до 125%. Тем временем для стран, не ответивших США аналогичными мерами, Вашингтон временно снизил тарифы до 10% сроком на 90 дней.

ЕС, в свою очередь, также приостановил введение ответных мер до 15 июля.