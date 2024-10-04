Глава IACA высоко оценил преобразования в судебном менеджменте Казахстана

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что создание в нашей стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.

Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.

Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.