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Глава IACA высоко оценил преобразования в судебном менеджменте Казахстана

Сегодня, 15:34
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akorda.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: akorda.kz

На полях IX Съезда судей Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что создание в нашей стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.

Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.

Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.

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