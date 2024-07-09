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Глава группы авторского надзора вымогал взятку со строителей медобъектов в Костанайской области

Сегодня, 09:11
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: скриншот

Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов.
В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств. 

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