Глава группы авторского надзора вымогал взятку со строителей медобъектов в Костанайской области
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Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов.
В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств.
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