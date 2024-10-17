Глава государства заявил о намерении привлечь больше прямых иностранных инвестиций в страну

По завершении выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum Глава государства ответил на вопросы участников форума, передаёт BaigeNews.kz. Один из них был о роли средних держав в процессе укрепления статуса ООН и продвижении принципов мультилатерализма.

Токаев сообщил, что Казахстан открыт для международных рынков и намерен привлечь больше прямых иностранных инвестиций.тана