Глава государства заявил о намерении привлечь больше прямых иностранных инвестиций в страну
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По завершении выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum Глава государства ответил на вопросы участников форума, передаёт BaigeNews.kz. Один из них был о роли средних держав в процессе укрепления статуса ООН и продвижении принципов мультилатерализма.
Токаев сообщил, что Казахстан открыт для международных рынков и намерен привлечь больше прямых иностранных инвестиций.тана
"Безусловно, Казахстан является твердым сторонником мультилатерализма. Мы убеждены, что современный мир и мир будущего должны быть универсальными, основанными, прежде всего, на принципах, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций. Нам необходимо придерживаться Устава ООН. Никто не имеет права его нарушать, поскольку других альтернатив не существует. Устав ООН служит фундаментом современного международного порядка. Да, наверное, в отношении деятельности этой Организации высказывается критика, есть разочарование. Но нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы прекратить войны, конфликты и попытаться прийти к языку диалога.
Что касается Казахстана, мирное сосуществование и развитие абсолютно важны для нашей страны для продолжения реформ и достижения намеченных стратегических целей. Перед нами сейчас стоят масштабные задачи по укреплению потенциала страны как в политическом, так и в экономическом плане. Именно поэтому мы выступаем за достижение мира. Мы очень благодарны всем нашим партнерам, с которыми развиваем многогранное сотрудничество. Казахстан открыт для международных рынков. Я уже говорил о том, что мы хотим привлечь как можно больше прямых иностранных инвестиций и создаем благоприятные условия для тех, кто намерен прийти на рынок Казахстана", – подытожил Президент.
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