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Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана 1 сентября

Сегодня, 10:03
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция Послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

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