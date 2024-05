Глава государства выступил на Казахско-сингапурском бизнес-форуме

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, передаёт BaigeNews.

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой.

"В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях. Эти реформы соответствуют самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам ОЭСР. Недавно я подписал важный указ, закладывающий основу для существенной либерализации национальной экономики. Для того, чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов ПИИ к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. В этих целях мы создали инвестиционный совет с высокими полномочиями, курирующий стратегические инвестиционные проекты", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Сингапур, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане.

"Мы высоко ценим прочные отношения с Сингапуром, нашим ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы ратифицировали Межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающее высокий уровень защиты обоюдных инвестиций", – сообщил он.

Вместе с тем глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. В качестве первой задачи он назвал сектор городского развития. Президент считает амбициозным проектом строительство совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане.

"Проект задуман как "Сингапур Центральной Азии" и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме Специальной экономической зоны. С удовлетворением хотел бы отметить, что мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong. После завершения форума я намерен дополнительно обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Надеюсь на активное участие сингапурского бизнеса в этом многообещающем начинании", – сказал глава государства.

Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.

"С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу нашей страны в области возобновляемой энергии, глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.

"Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах к управлению отходами и намерены развивать сотрудничество в этой области", – сказал президент.

По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие



Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией "КТЖ" и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", – отметил казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность сотрудничества в области сельского хозяйства. Сингапурским компаниям предложено создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов.

Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине.

"Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в регионе. Многие ведущие мировые компании, такие как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга "Байтерек" и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов", – сказал глава государства.

Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, в выступлении был назван цифровой сектор.



По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, наша страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R&D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта.



В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.

"Сегодня на площадке МФЦА работают более двух тысяч компаний из 80 стран мира, способствуя привлечению инвестиционного капитала в Казахстан и весь регион. Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах", – подытожил Президент.

В завершение форума в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и заместителя Премьер-министра – Координирующего министра по экономической политике Республики Сингапур Хенг Суи Кеата состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:



1. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и SingPost;

2. Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC;

3. Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы", PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.



Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:



1. Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;

2. Соглашение между ТОО "Бирюк Алтын" и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;

3. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Сингапурской производственной федерацией;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;

5. Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;

6. Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan

и Kinder World International Group;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;

8. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;

9. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.