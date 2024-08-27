Токаев поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на Парижской Олимпиаде
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Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на Парижской Олимпиаде. Он подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду.
"Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд – это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас", – сказал он.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов.
"Историческим достижением также можно назвать серебряную медаль Наримана Курбанова. Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал. Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призеров. Каждая страна отправляет на Олимпиаду своих сильнейших спортсменов. Одержать победу на международном турнире и стать лучшим среди тысяч атлетов – задача не из легких. В таких соревнованиях планетарного масштаба каждая медаль в копилку страны имеет особое значение. Поэтому сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Победы на аренах достигаются большими усилиями не только спортсменов, но и многих специалистов этой сферы. Выражаю благодарность тренерам и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев. Руководители Национального олимпийского комитета придали новый импульс развитию международного сотрудничества. В ответственные моменты вы были рядом с нашими спортсменами и оказывали им необходимую поддержку. Убежден, Национальный олимпийский комитет продолжит начатую работу и добьется конкретных результатов в будущем", – отметил Глава государства.
По словам президента, соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта.
Некоторые спортсмены остановились буквально в нескольких шагах от пьедестала, заняв места в первой десятке. Это показатель мастерства и воли к победе. Тем не менее, по его мнению, в профессиональном спорте накопилось немало серьезных проблем, которые предстоит решить.
"Государство выделяет достаточно средств на подготовку спортсменов самого высокого уровня. Поэтому справедливо, что по некоторым дисциплинам граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений на международных соревнованиях. Профильное ведомство должно провести детальный анализ системных упущений в развитии олимпийских видов спорта. Назрели комплексные реформы, для реализации которых требуются слаженные действия уполномоченного министерства, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. В спорте должен царить здоровый дух честного соперничества, следует решительно бороться с коррупцией, отказаться от протекционизма и других факторов, мешающих достижению высоких результатов", – сказал глава государства.